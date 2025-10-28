Milano, 28 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale una delegazione della Fondazione Asilo Mariuccia, storica istituzione milanese impegnata da più di un secolo nella tutela di donne e bambini in condizioni di debolezza. La visita, di carattere privato, la scorsa settimana, ha rappresentato un riconoscimento dell'impegno della Fondazione nel favorire percorsi di accoglienza, istruzione e inserimento lavorativo per italiani e stranieri provenienti da Africa, America Latina e Asia. L'eredità di Ersilia Bronzini Majno. I numeri dell'inclusione. Il riconoscimento del Quirinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mattarella incontra la Fondazione Asilo Mariuccia: al Quirinale i 120 anni di impegno per donne e minori