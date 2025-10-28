Mattarella incontra la Fondazione Asilo Mariuccia | al Quirinale i 120 anni di impegno per donne e minori

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale una delegazione della Fondazione Asilo Mariuccia, storica istituzione milanese impegnata da più di un secolo nella tutela di donne e bambini in condizioni di debolezza. La visita, di carattere privato, la scorsa settimana, ha rappresentato un riconoscimento dell'impegno della Fondazione nel favorire percorsi di accoglienza, istruzione e inserimento lavorativo per italiani e stranieri provenienti da Africa, America Latina e Asia. L'eredità di Ersilia Bronzini Majno. I numeri dell'inclusione. Il riconoscimento del Quirinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mattarella incontra la fondazione asilo mariuccia al quirinale i 120 anni di impegno per donne e minori

© Ilgiorno.it - Mattarella incontra la Fondazione Asilo Mariuccia: al Quirinale i 120 anni di impegno per donne e minori

News recenti che potrebbero piacerti

mattarella incontra fondazione asiloMattarella incontra la Fondazione Asilo Mariuccia: al Quirinale i 120 anni di impegno per donne e minori - Milano, 28 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale una delegazione della Fondazione Asilo Mariuccia, storica istituzione milanese impegnata da più di un ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Incontra Fondazione Asilo