Matt Rizzetta vuole ricostruire il Mario Argento palasport chiuso da 27 anni – Corrmezz

Matt Rizzetta — 43 anni, origini meridionali da Monteleone di Puglia, tycoon newyorchese e primo presidente americano di un club sportivo partenopeo, vuole il Mario Argento chiuso da 27 anni. Lo ha detto a chiare lettere dopo la vittoria contro Reggio Emilia che fa segnare un ritorno al successo del Napoli Basket al PalaBarbuto dopo sette mesi. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ricostruire il Mario Argento. «L’intenzione – spiega Rizzetta – è costruire un club di livello nazionale e internazionale, che un giorno possa giocare le coppe europee e magari rientrare nei programmi Nba che stanno sbarcando in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Matt Rizzetta vuole ricostruire il Mario Argento (palasport) chiuso da 27 anni – Corrmezz

