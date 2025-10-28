Matrimonio da record per Secondo e Iolanda | un sì lungo 75 anni Il nostro segreto? Amore e rispetto

Cesena, 28 ottobre 2025 – Sono passati ben 75 anni da quel fatidico sì pronunciato il 30 dicembre 1950. A Felloniche frazione di Roncofreddo, dove risiedono da 50 anni, festa per le nozze di platino di Secondo Venturi e Iolanda Foschi entrambi 93enni. Si sposarono a 18 anni nella chiesa parrocchiale di Longiano il 30 dicembre 1950 e per non mischiare la festa per il loro bel traguardo con quelle natalizie e visto che godono entrambi buona salute, hanno voluto anticiparla a ottobre anche perché fa meno freddo. Così si sono ritrovati con tutti i parenti presso il ristorante Il Borghetto in via Fratelli Bandiera 3 a Savignano sul Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio da record per Secondo e Iolanda: un sì lungo 75 anni. “Il nostro segreto? Amore e rispetto”

