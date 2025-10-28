Matilde Montanari orgoglio di Forlì | la cantante trionfa al Percoto Canta 2025

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La forlivese Matilde Montanari ha vinto sabato scorso la 38esima edizione del Percoto Canta, che si è svolta sul prestigioso palco del Teatro Verdi di Gorizia. Con la sua voce potente e autentica, Matilde ha emozionato la platea con una straordinaria reinterpretazione di “And I’m Telling You” e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ivisionatici Music Festival, Miryam Belfiore e Matilde Montanari vincono quarta edizione - Sono Miryam Belfiore, per la categoria 'cantautori', e Matilde Montanari, per la categoria 'interpreti', le vincitrici della quarte edizione di Ivisionatici Music Festival, contest per artisti ... Lo riporta adnkronos.com

