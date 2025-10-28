Matilda De Angelis vampira per Luc Besson | Personaggio bolognese e un po’ punk Video

Bologna, 28 ottobre 2025 – Il regista francese Luc Besson è arrivato oggi a Bologna, direttamente dalla Festa del Cinema di Roma con Matilda De Angelis, per presentare al cinema Modernissimo il suo ultimo film ‘Dracula-L’amore perduto’ e incontrare il pubblico. Un conte Vlad – qui principe – assetato d’amore più che di sangue, che aspetta 400 anni per poter riabbracciare la sua sposa Elisabeta. E che, nel frattempo, di secolo in secolo, vampirizza tante donne sperando di incontrare finalmente la sua amata reincarnata. Tra coloro che cadono davanti al suo profumato charme c’è anche Maria de Montebello, la prima vampira bolognese tra le fila delle creature mitologiche di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis, vampira per Luc Besson: “Personaggio bolognese e un po’ punk” / Video

