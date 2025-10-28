Matilda De Angelis e Luc Besson al Modernissimo | il video

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice bolognese Matilda De Angelis e il regista francese Luc Besson hanno presentato l’anteprima italiana del film 'Dracula, L’amore perduto'. Nel cast, oltre alla De Angelis nei panni di Maria, anche Caleb Landry Jones nel ruolo di Dracula, Christoph Waltz in quello del prete antagonista, Zoë Bleu come ElisabetaMina. Il film è una rilettura romantica e gotica del mito di Dracula di Bram Stoker, diretta da Luc Besson con l’intento di esaltare la componente sentimentale del vampiro che attende la donna amata per secoli.  Video Marco Santangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

matilda de angelis e luc besson al modernissimo il video

© Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis e Luc Besson al Modernissimo: il video

Argomenti simili trattati di recente

matilda de angelis lucMatilda De Angelis, vampira per Luc Besson: “Personaggio bolognese e un po’ punk” / Video - L’attrice al Modernissimo con il registra francese per l’anteprima del film ‘Dracula, l’amore perduto’. Lo riporta msn.com

matilda de angelis lucMatilda De Angelis: «Il mio nome? Merito di Luc Besson, mia madre lo ha abbracciato e ha pianto» - L'attrice racconta a "Che tempo che fa" l'emozionante incontro tra la madre e il regista francese che l'ha ispirata nella scelta del nome della figlia ... Riporta iodonna.it

matilda de angelis lucMatilda De Angelis e Luc Besson al Modernissimo: il video - L’attrice bolognese Matilda De Angelis e il regista francese Luc Besson hanno presentato l’anteprima italiana del film 'Dracula, L’amore perduto'. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Matilda De Angelis Luc