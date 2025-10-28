Matera FdI | Grazie a Giorgia Meloni il sistema criminale sta finendo

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il sistema del click day per i permessi di soggiorno è costellato di zone d’ombra che per prima la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicamente denunciato. I fatti continuano a darle ragione. Apprendiamo stamattina da Il Mattino che 21 persone coinvolte nei presunti illeciti in tal senso emersi da un’inchiesta della Squadra Mobile della Procura di Napoli e concretizzatasi con arresti e sequestri il 9 giugno scorso hanno deciso di patteggiare. Trafficanti senza scrupoli e assunzioni fittizie che servivano a normalizzare la presenza di extracomunitari: grazie al coraggio del governo Meloni questo sistema criminale sta finendo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Matera (FdI): “Grazie a Giorgia Meloni il sistema criminale sta finendo”

