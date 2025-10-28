"Non siamo stati il solito arrembante Trodica, ma c’è da considerare che dall’altra parte c’è un avversario con cui fare i conti". Roberto Buratti, tecnico del Trodica, parla del pareggio a Matelica. "È mancata - aggiunge - quella cattiveria per trasformare in rete almeno una delle 2-3 occasioni costruite, ma c’è da riconoscere che il Matelica si è ben disposto in campo, ha chiuso gli spazi e poteva fare male nelle ripartenze". Però si pensava che il Trodica avrebbe potuto mettere a segno il blitz. "L’ho detto ai ragazzi negli spogliatoi: vuol dire avere la mentalità giusta se ci arrabbiamo per avere pareggiato sul campo di chi ha 2 punti in meno di noi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica-Trodica. Ginestra: "Bella prova». Buratti: "Poco determinati»