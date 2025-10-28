Masters 1000 Sonego ok a Parigi | derby con Musetti al secondo turno
Il torinese ha battuto Korda all’esordio e ora trova il toscano, già qualificato. Cobolli parte forte, Darderi si ferma. Sinner debutta mercoledì. Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al Masters 1000 di Parigi. Il torinese, numero 45 del ranking Atp, ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda (6-2, 6-3) e ha staccato il pass per il secondo turno. Lì lo attende subito un derby azzurro: affronterà infatti Lorenzo Musetti, già qualificato grazie al bye concesso alle prime sedici teste di serie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
?PARIGI MASTERS: SONEGO VINCE, SFIDERÀ MUSETTI ?Grande partenza per Lorenzo Sonego al Rolex Paris Masters! L'azzurro (n.45 ATP) ha superato Sebastian Korda (n.54) con un netto 6-2, 6-3 nel primo turno del Masters 1000. Una prestazione bri - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Sonego esce di scena al 1° turno del Masters 1000 di Shanghai: Hanfmann vince in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-1. - X Vai su X
Masters 1000 Parigi-Bercy, Sonego supera il primo ostacolo e si regala il derby con Musetti - Il tennista torinese si è liberato, nel primo turno della competizione, dello statunitense Sebastian Korda, sconfitto in due set. Secondo msn.com
Lorenzo Sonego, bell’esordio a Parigi: Korda eliminato senza patemi - Lorenzo Sonego vince con autorità il match d'esordio al Masters 1000 di Parigi. Da oasport.it
Masters 1000 Parigi, Sonego batte Korda e sfida Musetti. Avanza anche Cobolli - INDICE DEI CONTENUTI1 BERGS PRIMO AVVERSARIO DI SINNER2 SONEGO BATTE KORDA, ORA DERBY CON MUSETTI3 MUSETTI “ATP FINALS SAREBBERO CILIEGINA SULLA TORTA”4 DARDERI ELIMINATO 3 minuti per la lettura PARIG ... Riporta quotidianodelsud.it