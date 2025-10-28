Masters 1000 Sonego ok a Parigi | derby con Musetti al secondo turno

Il torinese ha battuto Korda all’esordio e ora trova il toscano, già qualificato. Cobolli parte forte, Darderi si ferma. Sinner debutta mercoledì. Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al Masters 1000 di Parigi. Il torinese, numero 45 del ranking Atp, ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda (6-2, 6-3) e ha staccato il pass per il secondo turno. Lì lo attende subito un derby azzurro: affronterà infatti Lorenzo Musetti, già qualificato grazie al bye concesso alle prime sedici teste di serie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it