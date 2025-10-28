Massacrava le donne senza alcun motivo | arrestato senegalese Era l’incubo di Milano
Rifugiato, aveva già compiuto diverse rapine e terrorizzava Porta Venezia. Le persone erano costrette a cambiare strada. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Hamas sta uccidendo uomini e donne palestinesi. Partirà una flottilla per bloccare la strage messa in atto dai tagliagole? I propal sfileranno per le vie delle città con la bandiera palestinese? Landini organizzerà ancora uno sciopero? Tutto tace ... - facebook.com Vai su Facebook
Due anni fa Hamas attacca Israele e massacra uomini e donne innocenti. Da due anni Israele risponde ad Hamas e massacra uomini e donne innocenti. Mentre litighiamo su come definire questi due eventi tragici, i potenti mercanteggiano, gli innocenti muoio - X Vai su X
Preso il picchiatore seriale di donne (con 11 alias) a Milano: vittime scelte a caso e prese a botte in strada - Arrestato Aboubacar Seke, 23enne senegalese accusato di almeno 7 assalti violenti nella zona di corso Buenos Aires, Stazione Centrale e Porta Venezia. Da msn.com