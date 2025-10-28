Mary di Danimarca eleganza regale a Riga | l’abito-cappotto blu e le perle storiche della Corona

C’è una grazia innata in Mary di Danimarca, quella che appartiene solo alle regine capaci di unire il fascino del passato con la freschezza di chi vive pienamente il presente. In occasione della visita di Stato a Riga, prima tappa del viaggio ufficiale nei Paesi baltici insieme al re Federico X, Mary ha incarnato l’essenza della regalità moderna: composta, raffinata e impeccabilmente elegante. Una visione in blu navy che, tra storia, simbolismo e stile, ha conquistato ancora una volta l’attenzione del mondo. Mary di Danimarca, eleganza regale a Riga. Dopo aver presieduto la cerimonia dei premi a Randers la sera precedente, Mary e Federico di Danimarca sono volati in Lettonia, dove il presidente Edgars Rink?vi?s li ha accolti con una cerimonia ufficiale nel suggestivo scenario del Castello di Riga, una fortezza del XIV secolo affacciata sul fiume Daugava. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mary di Danimarca, eleganza regale a Riga: l’abito-cappotto blu e le perle storiche della Corona

