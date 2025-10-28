Martinez portiere dell' Inter investe e uccide un uomo in un incidente

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico incidente stradale oggi, 28 ottobre, a Fenegrò (Como). Un anziano in carrozzina è stato travolto e ucciso da un'auto. Al volante della vettura c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.Il secondo portiere. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

martinez portiere inter investeInter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Scrive iltempo.it

martinez portiere inter investeIl secondo portiere dell'Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina - Secondo una prima ricostruzione la persona avrebbe avuto un malore e sarebbe finita in strada. Come scrive gazzetta.it

martinez portiere inter investeIl secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina - Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Martinez Portiere Inter Investe