Martinez portiere dell' Inter investe e uccide un uomo in un incidente

Tragico incidente stradale oggi, 28 ottobre, a Fenegrò (Como). Un anziano in carrozzina è stato travolto e ucciso da un'auto. Al volante della vettura c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.Il secondo portiere. 🔗 Leggi su Today.it

