Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto sia il mondo del calcio sia una tranquilla cittadina del Comasco. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno: un incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell'Inter, e che ha portato alla morte di un uomo di 81 anni su una carrozzina elettrica. In pochi minuti, la tranquillità di Fenegrò si è trasformata in un dramma che ha toccato profondamente il cuore di tutti. L'atmosfera ad Appiano Gentile, quartier generale nerazzurro, è precipitata nel silenzio e nella costernazione. Nessuno si aspettava un simile epilogo, e la società ha subito deciso di sospendere ogni attività pubblica, annullando la conferenza stampa prevista per il giorno successivo alla vigilia de lla partita di campionato.

© Tvzap.it - Martinez investe e uccide anziano in carrozzina, arriva la decisione dell’inter: inevitabile