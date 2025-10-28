Martinez investe 81enne in carrozzina Il portiere dell' Inter è indagato per omicidio stradale

Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez questa mattina - intorno alle 9.30 - ha investito e ucciso un 81enne lungo la provinciale 32 a Fenergrò, in provincia di Como, a poca distanza dal centro di allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile. La vittima si chiamava Paolo Saibene. L'anziano era abituato ad andare in giro con la sua carrozzina elettrica: da quanto è stato ricostruito finora, avrebbe invaso la carreggiata e Martinez non è riuscito a evitare l'impatto. Si sta valutando se da parte dell'anziano ci sia stata una imprudenza o sia stato colto da un malore. In serata è arrivata la notizia che il calciatore è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Martinez investe 81enne in carrozzina. Il portiere dell'Inter è indagato per omicidio stradale

