Martinez Inter investe e uccide un anziano in carozzella

Nulla da fare, vani i soccorsi all'uomo: indagini in corso sull'accaduto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Martinez (Inter) investe e uccide un anziano in carozzella

