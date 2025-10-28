Martinez indagato per omicidio stradale | l' anziano morto l' Inter sotto choc e la dinamica Da Immobile a Nainggolan la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti

Indagato per omicidio stradale. C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, Paolo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Josep Martinez investe e uccide un anziano di 81 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo in carrozzina elettrica avrebbe avuto un malore invadendo la carreggiata. Inter annulla conferenza Chivu - facebook.com Vai su Facebook

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, Paolo Saibene, a Fenegrò ... leggo.it scrive

Inter, Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di oggi - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina ... Lo riporta msn.com

Josep Martinez, cosa rischia? Investe e uccide un anziano, ecco cosa può succedere al portiere dell'Inter - Quella che doveva essere una normale routine di arrivo al centro sportivo dell'Inter, Appiano Gentile, si è trasformata ... Secondo ilmessaggero.it