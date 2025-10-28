Martinez indagato per omicidio stradale | cosa rischia il portiere dell' Inter

Gazzetta.it | 28 ott 2025

Il calciatore spagnolo ha investito e ucciso Paolo Saibene, 81enne, mentre si stava dirigendo ad Appiano per l'allenamento. L'indagine è un atto dovuto vista la dinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

martinez indagato per omicidio stradale cosa rischia il portiere dell inter

Martinez indagato per omicidio stradale: cosa rischia il portiere dell'Inter

