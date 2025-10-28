Martinez in stato di choc un malore tra le possibili cause dell’incidente Gazzetta

Ilnapolista.it | 28 ott 2025

La Gazzetta dello Sport riferisce tutti i dettagli in merito circa il tragico incidente che stamattina ha visto protagonista il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ed un 81enne in carrozzina rimasto ucciso dallo schianto col Suv del calciatore. “L’incidente è accaduto alle 9.43, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze del centro sportivo nerazzurro: l’anziano è stato colpito dalla vettura dello spagnolo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, compresi elicottero, ambulanza e carabinieri, per l’uomo è stato constatato il decesso sul posto”, riferisce la Rosea. Martinez in stato di choc, le prime ricostruzioni dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

martinez in stato di choc un malore tra le possibili cause dell8217incidente gazzetta

© Ilnapolista.it - Martinez in stato di choc, un malore tra le possibili cause dell’incidente (Gazzetta)

