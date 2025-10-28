Martinez il tragico schianto con il Suv | l' anziano morto l' Inter sotto choc e la dinamica Da Immobile a Nainggolan la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti

C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, Paolo Saibene, a Fenegrò (Como).. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martinez, il tragico schianto con il Suv: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti

L'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, dopo il tragico incidente che ha coinvolto il portiere nerazzurro Josep Martinez - facebook.com Vai su Facebook

Annullata la conferenza stampa di #Chivu a causa del tragico incidente che ha coinvolto Josep #Martinez. Secondo le prime ricostruzioni, l'81enne avrebbe avuto un malore, invadendo la corsia su cui il portiere stava transitando in macchina. ? #Inter - X Vai su X

