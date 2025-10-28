Martinez il tragico schianto con il Suv | l' anziano morto l' Inter sotto choc e la dinamica Da Immobile a Nainggolan la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti

C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, Paolo Saibene, a Fenegrò (Como).. 🔗 Leggi su Leggo.it

martinez tragico schianto suvMartinez, il tragico schianto con il Suv: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, Paolo Saibene, a Fenegrò ... Segnala leggo.it

martinez tragico schianto suvMartinez in stato di choc, un malore tra le possibili cause dell’incidente (Gazzetta) - La ricostruzione di Gazzetta sull'incidente che ha visto protagonisti il secondo portiere dell'Inter, Martinez, e un 81enne rimasto ucciso. Riporta ilnapolista.it

martinez tragico schianto suvJosep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). Segnala corriereadriatico.it

