Martina Maggiore insultata dopo le parole dell'ex Cremonini | Almeno prima capite bene il perché

Martina Maggiore ha replicato con una frecciatina alle recenti dichiarazioni dell'ex Cesare Cremonini. Il cantante, parlando del suo libro, aveva dichiarato: "Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi". La ragazza ha pubblicato una stories: "Prima di insultarmi, almeno capite bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

