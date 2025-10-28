martin luther king e la sua battaglia per i diritti civili da oggi al via una mostra alla sapienza

AGI - Si è aperta oggi all' Università La Sapienza di Roma - e lo sarà fino al 15 gennaio 2026 - una mostra sulla figura di Martin Luther King (1929-1968) e sul valore della sua battaglia per il riconoscimento dei diritti civili. L’iniziativa è parte di un programma culturale voluto dalla Rettrice Antonella Polimeni e promosso dall’Ateneo sul tema della giustizia sociale, dell’impegno civico e della dignità umana. L’evento organizzato da Sapienza ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. La mostra, che ha avuto la collaborazione di AGI – Agenzia Giornalistica Italia, si compone di due percorsi espositivi: “Martin Luther King. 🔗 Leggi su Agi.it

