Martelli sull' apertura del palazzetto in via Dalla Chiesa | Manca l' ultimo passaggio che non dipende dal Comune

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pescara con l'amministrazione Masci ha fatto tutto il possibile per arrivare all'apertura del palazzetto dello sport Bruno Pace in via Dalla Chiesa. A dirlo l'assessore comunale Patrizia Martelli che replica al Pd con il capogruppo Piero Giampietro che aveva criticato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

