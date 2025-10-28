Martelli sull' apertura del palazzetto in via Dalla Chiesa | Manca l' ultimo passaggio che non dipende dal Comune
Il Comune di Pescara con l'amministrazione Masci ha fatto tutto il possibile per arrivare all'apertura del palazzetto dello sport Bruno Pace in via Dalla Chiesa. A dirlo l'assessore comunale Patrizia Martelli che replica al Pd con il capogruppo Piero Giampietro che aveva criticato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
