Marsilio all’incontro con Stellantis | Prospettive positive per l' automotive abruzzese

Prospettive positive per l'automotive abruzzese dall'incontro tra il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il nuovo responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano. A riferirlo è Marsilio da Roma, dove ha partecipato assieme all’assessore Tiziana Magnacca all'incontro nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondisci con queste news

