Marsala inseguimento in mare e sequestro record | 760 chili di hashish su un peschereccio tunisino

Cinque arresti e oltre 760 chili di hashish sequestrati: maxi operazione di Polizia e Finanza nelle acque di Marsala contro il traffico di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

