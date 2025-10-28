Marsala inseguimento in mare e sequestro record | 760 chili di hashish su un peschereccio tunisino
Cinque arresti e oltre 760 chili di hashish sequestrati: maxi operazione di Polizia e Finanza nelle acque di Marsala contro il traffico di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Sequestro di 670 chili di hashish al largo di Marsala - Operazione congiunta in mare tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza: inseguiti gommone e peschereccio, sequestrati oltre 670 kg di hashish ... marsalalive.it scrive
Trapani, maxi sequestro di hashish: la droga arrivava dal mare. Cinque arrestati - Maxi sequestro di 670 chili di hashish al largo di Marsala: cinque arrestati in un’operazione contro il traffico internazionale di droga ... Lo riporta teleradiosciacca.it
Sequestrati a Trapani 670 kg di hashish dopo inseguimento in mare, fermati 5 tunisini - I finanzieri sono entrati in azione dopo aver documentato il trasbordo da un peschereccio in mare aperto. Scrive rainews.it