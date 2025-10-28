Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In una fase storica drammaticamente complicata sul fronte della sicurezza e della difesa, l'Ammiraglio Enrico Credendino ha saputo guidare con sapienza e professionalità la nostra Marina Militare. Oggi che il Consiglio dei Ministri ha nominato come suo successore a Capo di Stato Maggiore della Marina l'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l'Italia ha la certezza di poter contare su una guida altrettanto salda e di esperienza sia in campo nazionale che internazionale". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e membro della commissione Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marina militare: Mulè, 'con ammiraglio Berutti Bergotto guida salda e di esperienza'