Marina militare | Fontana ' congratulazioni e buon lavoro all' ammiraglio Berutti Bergotto'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo le mie congratulazioni all'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. A lui gli auguri di buon lavoro per l'importante incarico. Un sentito ringraziamento all'ammiraglio Enrico Credendino per l'impegno con cui ha servito la Marina e il Paese". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
