Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell'intero gruppo dei deputati di Forza Italia, le più sincere congratulazioni all'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "L'Ammiraglio Berutti Bergotto – prosegue – rappresenta un esempio di dedizione, competenza e spirito di servizio al Paese. La sua lunga e prestigiosa carriera nelle Forze Armate è garanzia di equilibrio, esperienza e visione strategica in un momento in cui la sicurezza e la proiezione marittima dell'Italia rivestono un ruolo sempre più decisivo nello scenario internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marina militare: Barelli, 'congratulazioni all'ammiraglio Berutti Bergotto'