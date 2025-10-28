Marina Berlusconi Parodi e la Giustizia | la ragione priva di eccessi

In un Paese che spesso scambia il clamore per verità, la voce di Marina Berlusconi risuona come un esercizio di misura e memoria. Le sue parole in difesa dell'immagine paterna non nascono soltanto dall'amore filiale, ma dalla consapevolezza di chi ha attraversato, per storia ed eredità, le stagioni più controverse della nostra vicenda giudiziaria.

