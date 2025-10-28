Marigliano | torna Un boccale di Sofia Dieci anni di sapere a portata di birra

Marigliano. Riparte “Un Boccale di Sofia”, il ciclo di incontri divulgativi e di proiezioni cinematografiche per una provincia che ha sete di cultura e di confronto. Giunto alla sua decima edizione, il format di respiro nazionale si svolgerà presso lo Speedy Pub (Corso Vittorio Emanuele III, 227. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Marigliano, torna “Un Boccale di Sofia” - MARIGLIANO – A Marigliano riparte “Un Boccale di Sofia”, il celebre ciclo di incontri culturali che da dieci anni porta il sapere fuori dai luoghi convenzionali, rendendolo accessibile e conviviale. Lo riporta marigliano.net

