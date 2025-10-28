Maria Esposito e il cast di Io sono Rosa Ricci | Vi sveliamo chi è Rosa ma non aspettatevi Mare Fuori | VIDEO e FOTO

Napolitoday.it | 28 ott 2025

Sono 5 anni che vado un po’ periodi nell’affrontare la notorietà che mi ha dato Mare fuori e della quale sarò sempre grata. A volte la gestisco bene, in altri momenti invece mi sento più stressata perché sento un senso di responsabilità e mi fa paura essere un esempio per la mia generazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

maria esposito cast ioIo sono Rosa Ricci: dal 30 ottobre al cinema - Dal 30 ottobre è in sala Io sono Rosa Ricci, il primo prequel di Mare Fuori dedicato alla famiglia Ricci. rds.it scrive

maria esposito cast io“Io sono Rosa Ricci”, un film con Maria Esposito - Presentato alla Festa del Cinema di Roma, esce nelle sale cinematografiche italiane il 30 ottobre 2025 il film di Lyda Patitucci dal titolo “ Io sono Rosa Ricci “, con Maria Esposito. Lo riporta bitculturali.it

maria esposito cast ioAlla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Maria Esposito alias Rosa Ricci (e molto di più) - Quando il provino per L’Amica Geniale non è andato come sperato, Maria Esposito ha pensato per un attimo che la sua passione per la recitazione non fosse destinata a mettere radici. Si legge su elle.com

