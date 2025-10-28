Maria Elena Boschi chiede il pugno duro contro i ‘guardoni’ della Rete | Sono tra le vittime Anche gli utenti vanno puniti

Si chiama “Social Media Girl” ed è un sito che contiene immagini pornografiche create dall’intelligenza artificiale, di donne dello spettacolo, ma anche di giornaliste e personalità pubbliche. La Polizia Postale sta indagando sulla piattaforma. L’inchiesta, avviata dopo le denunce di diverse vittime, ultima in ordine di tempo Francesca Barra, vede come oggetto di queste fantasie morbose, loro malgrado, tra le altre Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Maria De Filippi, Cristina D’Avena, Benedetta Parodi, Chiara Francini, Annalisa, Angelina Mango, Andrea Delogu, Selvaggia Lucarelli e Maria Elena Boschi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maria Elena Boschi chiede il pugno duro contro i ‘guardoni’ della Rete: “Sono tra le vittime. Anche gli utenti vanno puniti”

