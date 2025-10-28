Maria De Filippi chi è il figlio Gabriele Costanzo e cosa fa nella vita

Maria De Filippi è stata sposata per 25 anni con Maurizio Costanzo e nel 2004 la coppia ha adottato il figlio Gabriele. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha ricordato il loro primo incontro: «Lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?» «Maurizio – spiega Maria – aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele. È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo». E continua: «È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

