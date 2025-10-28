Maria De Filippi caccia Sabrina e Nicola da UeD e attacca lui | Non mi fido di te

Nella puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato Sabrina Zago e Nicola. I due sono stati elegantemente obbligati a lasciare il programma da Maria De Filippi, che non ha esitato a fare una sfuriata contro il cavaliere. Poi sono state formulate pesanti accuse e fatte delle trappole. Gianni Sperti sbotta contro Mario e Cinzia, Rocco tende una trappola a lei a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è subito entrata nel vivo nel momento in cui sono stati chiamati al centro dello studio Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due stanno continuando ad uscire, ma la dama sta frequentando anche Ernesto. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Maria De Filippi “caccia” Sabrina e Nicola da UeD e attacca lui: “Non mi fido di te”

Approfondisci con queste news

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi "caccia" Nicola e Sabrina, poi gela il cavaliere: "Non mi fido" - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 28 ottobre, Maria De Filippi ha "cacciato" Nicola per spingerlo a uscire con Sabrina, ma gela il cavaliere rivelando di non fidarsi di lui! comingsoon.it scrive

"Non vi voglio più vedere!”, Maria De Filippi caccia una coppia a Uomini e Donne - Le nuove puntate di Uomini e Donne, registrate lunedì 20 ottobre, promettono emozioni e veri e propri colpi di scena. Come scrive notizie.it

Maria caccia due protagonisti da Uomini e Donne, le anticipazioni - Uomini e Donne anticipazioni 20/10/25: Maria perde la pazienza, Flavio bacia Martina, torna Sabrina. blogtivvu.com scrive