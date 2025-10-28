Maria De Filippi caccia Sabrina e Nicola a UeD e attacca lui | Non mi fido di te

Uomini e Donne Gianni Sperti sbotta contro Mario e Cinzia, Rocco tende una trappola a lei a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è subito entrata nel vivo nel momento in cui sono stati chiamati al centro dello studio Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due stanno continuando ad uscire, ma la dama sta frequentando anche Ernesto. Durante il dibattito, però, i comportamenti di Mario e Cinzia hanno cominciato a destare qualche domanda e perplessità. Gianni Sperti, allora, ha preso la parola per sbottare contro di loro accusandoli di essere dei falsi e di avere un accordo segreto. I due, ovviamente, hanno smentito, ma il loro comportamento non è stato molto rassicurante. 🔗 Leggi su Tutto.tv

