Maria Amelia Monti e Strappo alla regola | quando dal grande schermo si fugge… verso il teatro

Dal 28 ottobre al 9 novembre, al Teatro Manzoni di Milano andrà in scena “Strappo alla regola”, brillante commedia scritta e diretta da Edoardo Erba, portata meravigliosamente sul palcoscenico dalla sempre spumeggiante Maria Amelia Monti (nonché sua consorte) e dall’altrettanto talentuosa Cristina Chinaglia. Se, aperto il sipario, avrete la sensazione di trovarvi nel luogo sbagliato, di essere in un cinema a guardare un film horror degli anni Settanta, anziché a teatro, nessun timore, è tutto scritto nel copione. Perché è proprio nello schermo di un cinema, che Orietta (Maria Amelia Monti), troverà un modo per sfuggire al proprio destino. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maria Amelia Monti e “Strappo alla regola”: quando dal grande schermo si fugge… verso il teatro

