Dopo avere diretto Julia Roberts nel recente After the Hunt, Luca Guadagnino sembra pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo progetto ambizioso e provocatorio. Il regista italiano, ormai stabilmente inserito nel panorama hollywoodiano, sarebbe infatti al lavoro su un remake di uno dei film più iconici e disturbanti degli ultimi decenni: American Psycho. E, secondo quanto riportato dal Sun, la protagonista di questa nuova versione sarà una delle star più amate del cinema contemporaneo, Margot Robbie. Margot Robbie protagonista del nuovo film di Guadagnino. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, rappresenterebbe un’importante rivisitazione del film del 2002 diretto da Mary Harron e tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Margot Robbie serial killer nel nuovo film di Luca Guadagnino?