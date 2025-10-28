Margaret Bourke-White vita e opere L’occhio che raccontò Usa e Urss
È un percorso affascinante quello che attraverso oltre 120 fotografie ripercorre il lavoro, la vita e l’esperienza umana di Margaret Bourke-White. Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960 è la mostra si è aperta ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, a cura di Monica Poggi, che Fondazione Palazzo Magnani ha realizzato assieme al Centro Italiano per la Fotografia (fino al prossimo 8 febbraio). Bourke-White (New York, 14 giugno 1904 – Stamford, 27 agosto 1971) è stata un’attenta testimone del suo tempo, donna capace di superare barriere e confini di genere. In esposizione la copertina del primo numero della rivista Life (1936), i ritratti a Stalin e a Gandhi, i reportage sull’industria americana e i servizi realizzati durante la Seconda guerra mondiale in Unione Sovietica, Nord Africa, Italia e Germania, dove documenta l’entrata delle truppe statunitensi a Berlino e gli orrori dei campi di concentramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
