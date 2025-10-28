Marelli sul rigore | Impossibile assegnarlo dal campo il Var ha dovuto guardare tutte le immagini

Marelli sul rigore assegnato per tocco di braccio di Juan Jesus in area. Camarda lo tira, ma Milinkovic Savic salva il Napoli « Episodio molto completo non tanto per la dinamica ma per trovare le immagini giuste. Il braccio sinistro era fuori misura, ma sono stati gli ultimi replay che hanno mostrato il tocco con la mano sinistra che aumentava il volume corporeo. I tocchi di mano al di là della volontarietà devono essere puniti se ampliano il volume o sono in posizioni innaturali. Per tanto il calco di rigore è stato correttamente assegnato e non era possibile farlo dal campo» Leggi anche: Mefistofele Milinkovic Savic para il rigore a Camarda (nuovo eroe del Napoli) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marelli sul rigore: «Impossibile assegnarlo dal campo, il Var ha dovuto guardare tutte le immagini»

