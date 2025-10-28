Mare mosso a Capri | viaggio da incubo per un traghetto

Sul golfo di Napoli è arrivato un forte vento proveniente da ponente. Ci sono stati diversi disagi nei collegamenti marittimi tra la città partenopea e le isole: gli aliscafi hanno interrotto le loro corse mentre i traghetti hanno continuato a viaggiare, ma non senza difficoltà. Come mostra un video realizzato da Capri, un traghetto, diretto proprio a Napoli, ha dovuto fare i conti col mare mosso e onde importanti, che hanno reso il suo tragitto piuttosto movimentato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mare mosso a Capri: viaggio da incubo per un traghetto

Leggi anche questi approfondimenti

Si chiude l'avviso per mareggiata, ma il mare resta mosso. Weekend di sole con qualche nuvola - facebook.com Vai su Facebook

Mare agitato al largo di Capri, il traghetto in direzione Napoli è in difficoltà - Un forte vento proveniente da ponente sul golfo di Napoli, ha causato disagi ai collegamenti marittimi con le isole di Ischia, Procida e Capri ... Lo riporta msn.com

Mare mosso, saltano le corse per Ischia, Capri e Procida - Sarà una domenica difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli a causa del maltempo che sin da stamattina sta causando numerose cancellazioni delle corse ... Da notizie.tiscali.it

Vento forte e mare mosso, fermi aliscafi nel golfo di Napoli - Giornata particolarmente difficile per chi viaggia per mare nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, con cancellazioni e ritardi per i collegamenti marittimi. Segnala ansa.it