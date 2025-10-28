Marcotulli omaggio jazz a François Truffaut

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un intenso omaggio a François Truffaut ad inaugurare, alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza, l’ Emilia Romagna Festival TeatroMasiniMusica 202526, organizzato come sempre da Emilia Romagna Festival insieme al Comune di Faenza, in collaborazione con la scuola comunale di musica ’G. Sarti di Faenza, Accademia PerdutaRomagna Teatri, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Stasera protagonista sarà la grande pianista e compositrice jazz Rita Marcotulli, insieme a un eccezionale sestetto composto da Javier Girotto, Aurora Barbatelli, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e Vince Abbracciante, con cui guiderà il pubblico in un emozionante viaggio multimediale in onore di François Truffaut, il grande regista scomparso nel 1984. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

marcotulli omaggio jazz a fran231ois truffaut

© Ilrestodelcarlino.it - Marcotulli, omaggio jazz a François Truffaut

Argomenti simili trattati di recente

marcotulli omaggio jazz fran231oisMarcotulli, omaggio jazz a François Truffaut - Accanto alla pianista una super band con Tavolazzi e Gatto ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Marcotulli Omaggio Jazz Fran231ois