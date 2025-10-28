Marche Acquaroli | Primi atti di Giunta su giovani e ampliamento squadra

Nei prossimi giorni si riunirà la Giunta regionale delle Marche e tra i primi atti da portare a termine ci saranno gli aspetti “legati ai giovani” anche se “ci vorrà un po’ di tempo per la preparazione”. “Noi dobbiamo ricostruire un ambiente, un territorio e le condizioni affinchè i giovani possano restare, tornare e soprattutto attrarne anche altri”. Lo ha detto ai cronisti Francesco Acquaroli, governatore della Regione Marche, al termine del primo Consiglio regionale della 12esima legislatura. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Acquaroli: "Primi atti di Giunta su giovani e ampliamento squadra"

