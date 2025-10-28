Marcello Fois presenta il nuovo libro L' immensa distrazione insieme alla poetessa Mariangela Gualtieri
La rassegna di incontri letterari “Autori in centro al Foro”, promossa all'interno degli spazi del Foro Annonario, prosegue giovedì 30 ottobre (ore 19) con Marcello Fois che presenta il suo ultimo libro “L'immensa distrazione”, edito da Einaudi. A dialogare con l'autore originario di Nuoro (ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"L'IMMENSA DISTRAZIONE" di Marcello Fois Einaudi ed. 2025 Il nuovo libro di Marcello Fois è ambientato questa volta non nella sua Sardegna, ma in un’Emilia come tutti noi emiliani la percepiamo, fatta di carne e di fiaba, fatta di campi e di allevamenti, che - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera i Tenores di Bitti hanno incantato con il loro canto armonico l'Oratorio di San Filippo, perla del centro storico di Genova. Bella serata dedicata alla Sardegna e a Grazia Deledda, con Marcello Fois e Mauro Novelli. Qui gli altri appuntamenti https://visitg - X Vai su X
Marcello Fois presenta il nuovo libro ad Alghero - Un viaggio dentro la canzone d’autore italiana, tra parole, note e pensieri che hanno segnato la memoria collettiva. Riporta alguer.it
Marcello Fois a Sassari per il suo nuovo romanzo “L’immensa distrazione” - Un affresco familiare che affonda le radici nella Storia del Novecento: è quanto Marcello Fois dipinge nel suo nuovo romanzo “L’immensa distrazione” (Einaudi), di cui sono protagonisti i Manf ... Si legge su sassarinotizie.com
L'ultimo libro di Marcello Fois: «Tutta la vita negli occhi un minuto prima di morire» - «Questo è un romanzo in cui ci sono diversi piani di lettura: c’è la storia, la saga familiare, il romanzo sulla scrittura. Da ilmattino.it