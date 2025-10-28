Marcello Fois presenta il nuovo libro L' immensa distrazione insieme alla poetessa Mariangela Gualtieri

La rassegna di incontri letterari “Autori in centro al Foro”, promossa all'interno degli spazi del Foro Annonario, prosegue giovedì 30 ottobre (ore 19) con Marcello Fois che presenta il suo ultimo libro “L'immensa distrazione”, edito da Einaudi. A dialogare con l'autore originario di Nuoro (ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

