Marcello FdI | Fermare il progetto di impianto eolico in Alta Valmarecchia
Fermare l'avanzamento del progetto eolico "Badia del Vento" nel territorio dell'Alta Valmarecchia precisamente a Senatello di Casteldelci. Con un’interpellanza il consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, chiede alla giunta quali azioni intende adottare, con la confinante Regione Toscana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
