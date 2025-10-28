Maratona di Palermo | chiuse in anticipo le iscrizioni superata quota 3 mila partecipanti
Grande entusiasmo per l’edizione del trentennale: il 16 novembre Palermo abbraccerà atleti da tutto il mondo per una giornata di sport, storia e passione. Palermo. La trentesima maratona di Palermo si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. A poco meno di tre settimane dal via, gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
