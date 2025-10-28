Manutenzioni stradali interventi in tre vie della Piccola Atene
CAPALBIO A Capalbio prendono il via le operazioni di rifacimento dell’asfalto in tre vie del territorio. Iniziano dunque i lavori di asfaltatura nel territorio della Piccola Atene, con le operazioni che riguarderanno la Strada comunale del Giardino, quella di Vallerana Alta e via Mar Ligure alla Torba. Gli interventi consisteranno nel rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale e avranno un costo complessivo di circa 150 mila euro. Visto l’obiettivo di favorire lo svolgimento dei lavori, sono stati istituiti fino al termine delle operazioni il senso unico alternato e il limite massimo di velocità pari a 10 chilometri orari, attivi lungo le tre strade in questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
