Mantova minacciata di morte dal compagno | la telefonata registrata fa scattare l’arresto

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna minacciata di morte dal compagno a Mantova: arrestato l'uomo, la vittima ora è al sicuro in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

