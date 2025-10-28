Manovra | Patuanelli ' invece che alzare tassa B&B abbassare cedolare tradizionale'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Io penso che la cedolare secca sia l'arma di distrazione di massa di questa maggioranza per coprire il fatto che si è raggiunto il record di pressione fiscale in Italia, 42,8%, mai così tante tasse come con il Governo Meloni". Così il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Tuttavia, se il problema è davvero mettere i bastoni tra le ruote ai B&B, invece che alzare le tasse a chi opta per questo tipo di business, le si potrebbe abbassare per chi fa gli affitti lunghi. So che le parole abbassare e tasse per questo Governo non possono stare sullo stesso rigo, ma almeno risolviamo questa pagliacciata a mezzo stampa", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

