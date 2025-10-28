Manovra | Maiorino M5s ' per ceto medio ci sono 1,7 euro al mese un insulto'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Una stima di 5 miliardi per le banche è solo nero di seppia per nascondere che questa manovra non esiste. Sono 18 miliardi di mancette: per il ceto medio ci sono 1,7 euro al mese, un insulto. Nessun sollievo per i redditi medio-bassi, solo vantaggi per chi ha già redditi molto alti. L'obiettivo della manovra è raggiungere il 3% di differenza deficit Pil, in modo da poter poi azionare il fondo safe per poter spendere in armi. Quindi questo è l'obiettivo, e forse viene centrato, ma per la popolazione italiana, per le imprese, per il tessuto produttivo non c'è assolutamente niente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Maiorino (M5s), 'per ceto medio ci sono 1,7 euro al mese, un insulto'

