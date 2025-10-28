Manovra | Gasparri ' discussioni fisiologiche ci sono sempre state'

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell'Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanità, misure per detassare gli incrementi contrattuali. Poi ci sono alcune questioni da discutere, come è normale che sia. Discutere sulla legge di bilancio fa parte dei fattori stagionali della politica. Con tutti i governi precedenti, di qualsiasi colore politico, quando si è affrontata la legge di stabilità ci sono state discussioni fisiologiche, a volte ben peggiori. Quindi esamineremo gli aspetti da migliorare, come si fa tutti gli anni, come si è sempre fatto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra gasparri discussioni fisiologiche ci sono sempre state

© Iltempo.it - Manovra: Gasparri, 'discussioni fisiologiche, ci sono sempre state'

News recenti che potrebbero piacerti

manovra gasparri discussioni fisiologicheManovra: Gasparri, 'discussioni fisiologiche, ci sono sempre state' - "In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell'Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanità, misure per detassare gli incrementi contrattuali. Riporta iltempo.it

Manovra: Gasparri, 'incontro proficuo con Siap e Anfp, mi farò portavoce loro istanze' - “Oggi ho incontrato le Segreterie nazionali del Siap, rappresentata da Giuseppe Tiani, e dell’Anfp, rappresentata da Enzo Letizia, per un confronto in vista della prossima ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Gasparri Discussioni Fisiologiche