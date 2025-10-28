Manovra cosa cambia per affitti brevi e banche | i ritocchi alla legge in Senato

Roma – La premier vuole chiudere il prima possibile la polemica sulle banche. E, per farlo, punta a mettere una sorta di pietra finale con le parole affidate all’ultimo libro di Bruno Vespa, “Finimondo” (in uscita il 30 ottobre per Mondadori Rai Libri). “Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 – puntualizza – ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro”. Airbnb e affitti brevi, più tasse per chi si affida a intermediari e portali web. “Una patrimoniale mascherata” Un avviso che dovrebbe servire a fermare la lite Lega-Forza Italia sul contributo degli istituti di credito, andata in scena, però, anche ieri in un’ennesima puntata di scontro tra i vertici dei due partiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

